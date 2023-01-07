Кількість поранених у Бахмуті зросла до 13 осіб

Бахмут. Фото: прокуратури

У Бахмутській громаді Донецької області через учорашній обстріл з боку російської армії загинуло двоє людей, 13 поранено. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.



За даними слідства, 6 січня окупаційні війська РФ здійснили чергові артилерійські обстріли Бахмута та Бахмутського району. Через потужні мінометні атаки по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік і 61-річна жінка.



Ще 13 осіб дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Отримали пошкодження та руйнування приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об'єкти.



Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).



Раніше керівник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв про одного загиблого та п'ятьох поранених у Бахмуті та загиблого в Красній Горі (Бахмутська громада).