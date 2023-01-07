Белорусы покидают страну из-за преследований и постоянного страха

Все больше белорусов переезжают в Польшу. Две страны по границе отделяет забор с колючей проволокой. Оставив его за спиной, вынужденные эмигранты вздыхают с облегчением. Истории обычных белорусов, уехавших из таких городов как Минск, Брест, Гомель и других от преследований силовиков, или уставших жить в постоянном страхе — в новом проекте «Лица свободы».



Александр Азаров — подполковник, бывший следователь главного управления по борьбе с организованной преступностью белорусской милиции. Отказавшись выполнять преступные приказы и фабриковать дела против протестующих, бывший силовик сам теперь вынужден прятаться от режима. Даже в Польше опасается за свою жизнь, и никогда не назначает встреч заранее.



Проект «Лица Свободы. Беларусь» раскрывает особенности борьбы белорусов в экзиле с режимом Лукашенко. Здесь — истории людей, которые были вынуждены бежать в Польшу, Литву, Латвию и другие страны, чтобы продолжать свою борьбу на политическом, культурном, языковом и других фронтах.