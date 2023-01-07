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Білоруси залишають країну через переслідування та постійний страх

07 січня 2023, 17:46

Білоруси залишають країну через переслідування та постійний страх

Дедалі більше білорусів переїжджають до Польщі. Дві країни по кордону відокремлює паркан із колючим дротом. Залишивши його за спиною, вимушені емігранти зітхають із полегшенням. Історії звичайних білорусів, які виїхали з таких міст як Мінськ, Брест, Гомель та інших від переслідувань силовиків, або втомилися жити у постійному страху — у новому проєкті «Обличчя свободи».

Олександр Азаров — підполковник, колишній слідчий головного управління боротьби з організованою злочинністю білоруської міліції. Відмовившись виконувати злочинні накази та фабрикувати справи проти протестувальників, колишній силовик сам тепер змушений ховатися від режиму. Навіть у Польщі побоюється за своє життя й ніколи не призначає зустрічей заздалегідь.

Проєкт «Обличчя Свободи. Білорусь» розкриває особливості боротьби білорусів у екзилі з режимом Лукашенка. Тут — історії людей, які були змушені втекти до Польщі, Литви, Латвії та інших країн, щоб продовжувати свою боротьбу на політичному, культурному, мовному та інших фронтах.

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