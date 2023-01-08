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Оккупанты нанесли удары несмотря на объявленный ими «режим прекращения огня» — Генштаб ВСУ

08 января 2023, 08:53

Оккупанты нанесли удары несмотря на объявленный ими «режим прекращения огня» — Генштаб ВСУ

Российские войска нанесли 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня несмотря на объявленный ими «режим прекращения огня». Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что оккупанты ударили, в частности, по гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Силы обороны Украины за минувшие сутки отбили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.

«Для пополнения потерь и поддержания наступления противник перемещает в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение и военную технику и боеприпасы», — сказано в сообщении.

Российские войска вели наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты оборонялись.

На Северском и Слобожанском направлениях российским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица и Двуречная Харьковской области. Также противник применил ударный БпЛа возле Александровки.

На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площанки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении под огневое поражение попали Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Великая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Чаривного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.

По данным штаба, 5 января, из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.

Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время было сбито 3 разведывательных БпЛА оккупантов типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 склада боеприпасов.

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