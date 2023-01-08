Оккупанты нанесли удары несмотря на объявленный ими «режим прекращения огня» — Генштаб ВСУ

Российские войска нанесли 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершили 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня несмотря на объявленный ими «режим прекращения огня». Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что оккупанты ударили, в частности, по гражданской инфраструктуре. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.



Силы обороны Украины за минувшие сутки отбили атаки оккупантов в районах 16 населенных пунктов. Среди них — Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области и Роздоловка, Соледар, Бахмут, Железное, Первомайское, Водяное и Победа в Донецкой области.



«Для пополнения потерь и поддержания наступления противник перемещает в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение и военную технику и боеприпасы», — сказано в сообщении.



Российские войска вели наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты оборонялись.



На Северском и Слобожанском направлениях российским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Старица и Двуречная Харьковской области. Также противник применил ударный БпЛа возле Александровки.



На Купянском и Лиманском направлениях из артиллерии обстреляны районы Ивановки, Стельмаховки, Мясожаровки, Площанки, Макеевки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области.



На Бахмутском направлении под огневое поражение попали Берестовое, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.



На Авдеевском направлении обстреляны Невельское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.



На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Великая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.



На Запорожском и Херсонском направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Антоновки, Чаривного, Дорожнянки, Инженерного, Белогорья, Алексеевки, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области.



По данным штаба, 5 января, из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами рефрижераторами. Трупы должны разгрузить в местные морги.



Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла удары по 21 району сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.



В то же время было сбито 3 разведывательных БпЛА оккупантов типа «Орлан-10».



Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 склада боеприпасов.