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Окупанти завдали ударів попри оголошений ними «режим припинення вогню» — Генштаб ЗСУ

08 січня 2023, 08:53

Окупанти завдали ударів попри оголошений ними «режим припинення вогню» — Генштаб ЗСУ

Російські війська завдали 9 ракетних, 3 авіаційних ударів і здійснили 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, незважаючи на оголошений ними «режим припинення вогню». Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.

Зазначається, що окупанти вдарили, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Є поранені та загиблі серед мирного населення.

Сили оборони України минулої доби відбили атаки окупантів у районах 16 населених пунктів. Серед них — Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Соледар, Бахмут, Залізне, Первомайське, Водяне і Побєда на Донеччині.

«Для поповнення втрат і підтримки наступу противник переміщає в райони ведення бойових дій особовий склад, озброєння та військову техніку та боєприпаси», — сказано в повідомленні.

Російські війська вели наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямах та намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти оборонялися.

На Сіверському та Слобожанському напрямках російським обстрілам зазнали райони населених пунктів Стариця та Дворічна Харківської області. Також противник застосував ударний БпЛ біля Олександрівки.

На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії обстріляно райони Іванівки, Стельмахівки, М’ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку під вогневу поразку потрапили Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Невельське, Мар'їнку та Новомихайлівку в Донецькій області.

На Новопавлівському напрямку вогневий вплив зазнали Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Антонівки, Чарівного, Дорожнянки, Інженерного, Білогір’я, Олексіївки, Малих Щербаків, Степового та Кам’янського Запорізької області.

За даними штабу, 5 січня, з Ростова-на-Дону до Кемеровської області прибув поїзд із заповненими мертвими росіянами рефрижераторами. Трупи мають розвантажити у місцеві морги.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

У той же час було збито 3 розвідувальні БПЛА окупантів типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили пункт управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки та 2 склади боєприпасів.

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