Снайперы-пограничники под Бахмутом остановили атаку оккупантов, ликвидировав их командира. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



Отмечается, что пограничники в составе Сил обороны защищают от российских захватчиков подступы к Бахмуту.



В ведомстве рассказали, что стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских военных. Снайперы, наблюдая за противником, вычислили руководителя подразделения, после чего ликвидировали его и пулеметчика. Оккупанты, потеряв управление подразделением, не стали атаковать и скрылись.



Таким образом, отметили в ГПСУ, пограничная снайперская группа остановила продвижение пехоты противника на одном из направлений возле города.

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