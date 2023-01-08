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Российские войска нанесли 15 ударов по городам Донецкой области — Нацполиция

08 января 2023, 14:11

Российские войска нанесли 15 ударов по городам Донецкой области — Нацполиция

Оккупационные войска России нанесли за сутки 15 ударов по населенным пунктам Донецкой области, убили и ранили мирных жителей. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что оккупанты атаковали города Авдеевка, Курахово, Бахмут, Торецк, Константиновка, Соледар, Краматорск, пгт Кураховка, села Карловка, Волченко.

Авдеевка попала под обстрел утром. В городе начались пожары.

Российские войска вели огонь из ЗРК «С-300» и артиллерии. Разрушены и повреждены 15 гражданских объектов в Донецкой области — 5 жилых домов, образовательные учреждения, завод, хозяйственное помещение, автомобили.

Три ракеты С-300 оккупанты направили на север Донетчины. Одна из них попала на территорию завода в Константиновке. Еще два удара получил Краматорск пострадали 2 учебных заведения и 1 многоквартирный дом. Информация о жертвах не поступала.

В результате артиллерийских обстрелов есть погибшие и раненые в Бахмуте, еще один гражданский травмирован в Соледаре.

Еще 30 человек эвакуированы с помощью полиции. Более 34 720 человек выехали с начала обязательной эвакуации, среди них 5125 детей и 2005 людей с инвалидностью.

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