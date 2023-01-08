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Російські війська завдали 15 ударів по містах Донецької області — Нацполіція

08 січня 2023, 14:11

Російські війська завдали 15 ударів по містах Донецької області — Нацполіція

Окупаційні війська Росії завдали за добу 15 ударів по населених пунктах Донецької області, вбили та поранили мирних жителів. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Зазначається, що окупанти атакували міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Торецьк, Костянтинівка, Соледар, Краматорськ, смт Курахівка, села Карлівка, Волченко.

Авдіївка потрапила під обстріл уранці. У місті почалися пожежі.

Російські війська вели вогонь із ЗРК «С-300» та артилерії. Зруйновано та пошкоджено 15 цивільних об'єктів у Донецькій області — 5 житлових будинків, освітні заклади, завод, господарське приміщення, автомобілі.

Три ракети С-300 окупанти направили на північ Донеччини. Одна з них потрапила на територію заводу у Костянтинівці. Ще два удари отримав Краматорськ — постраждали 2 навчальні заклади та 1 багатоквартирний будинок. Інформація про жертв не надходила.

Внаслідок артилерійських обстрілів є загиблі та поранені в Бахмуті, ще один цивільний травмований у Соледарі.

Ще 30 людей евакуйовано за допомогою поліції. Понад 34 720 людей виїхали з початку обов'язкової евакуації, серед них 5125 дітей та 2005 людей з інвалідністю.

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