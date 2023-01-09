ВСУ сбили три вертолета за сутки, сообщил Генштаб

Украинские военные сбили три вертолета российских войск за минувшие сутки. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



Там уточнили, что речь идет о вертолетах Ка-52, Ми-24 и Ми-8.



Также были сбиты три разведывательных беспилотника «Орлан-10».



Генштаб также сообщил, что авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла семнадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов российских войск.



Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его склад горюче-смазочных материалов, добавили в ведомстве.



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