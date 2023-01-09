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ЗСУ збили три вертольоти за добу, повідомив Генштаб

09 січня 2023, 09:49

ЗСУ збили три вертольоти за добу, повідомив Генштаб

Українські військові збили три вертольоти російських військ за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Там уточнили, що йдеться про гелікоптери Ка-52, Мі-24 та Мі-8.

Також були збиті три розвідувальні безпілотники «Орлан-10».

Генштаб також повідомив, що авіація Сил оборони України минулої доби завдала сімнадцяти ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських військ.

Українські ракетники та артилеристи вразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад пально-мастильних матеріалів, додали у відомстві.

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