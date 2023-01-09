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Загони «вагнерівців» та вогонь по своїх: Маляр про наступ російських військ на Соледар

09 січня 2023, 18:36

Загони «вагнерівців» та вогонь по своїх: Маляр про наступ російських військ на Соледар

Російські окупаційні війська розпочали штурм Соледара Донецької області. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, після невдалої спроби захопити Соледар та відступи російські війська перегрупувалися, заповнили втрати, перекинули додаткові штурмові загони, змінили тактику та розпочали «потужний штурм».

Як стверджує Маляр, у наступі задіяна велика кількість штурмових груп, «сформованих із найкращих резервів вагнерівців».

За її словами, війська наступають «буквально по трупах своїх солдатів», а також масово застосовують артилерію, системи залпового вогню та міномети, «накриваючи вогнем навіть власних бійців».

Російським військам вдалося просунутися вперед у місті Соледар Донецької області. Але ці успіхи незначні — і не призведуть до оперативного оточення сусіднього Бахмута. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Темпи просування на цій ділянці – максимум кілька сотень метрів на день. А втрати росіян тут обчислюються сотнями на добу. Що зараз відбувається у Соледарі? І чому це місто таке важливе для російського командування? Розбираємось у цьому відео:

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