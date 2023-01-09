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Соледар практически разрушен, но там остаются местные жители – ВСУ

09 января 2023, 15:24

Соледар практически разрушен, но там остаются местные жители – ВСУ

Город Соледар в Донецкой области практически разрушен, однако там еще есть местные жители.  Об этом рассказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает «Радио Свобода».

«Есть часть людей, хотя ОВА, все социальные службы максимально призывали людей покинуть зону боевых действий, организовывали конвои, чтобы это сделать. Однако есть часть людей, особенно старшего поколения, у которых велик страх перемен, покинуть свое жилье, переехать в другую незнакомую местность. С ними проводится работа, однако не всегда согласны», — сказал он.

Череватый отметил, что Соледар уже давно является одной из самых больших горячих точек этого участка фронта.

«Сейчас им просто удалось сконцентрировать там больше своих подразделений и системнее давить на нашу оборону, что требует от нас соответствующих решений», — объяснил представитель Восточной группировки.

Он рассказал, что за сутки в этом регионе произошло 43 боевых столкновения. Череватый назвал ситуацию тяжелой, но контролируемой Вооруженными силами Украины.

В ВСУ сообщили, что 8 января находящимся в Соледаре командирам ВСУ выделили подкрепление.

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