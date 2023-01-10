В оккупированном Мариуполе находятся более 30 тысяч россиян, а около города готовят оборонные линии. Об этом в интервью ТСН сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Он рассказал, что город наполнен не только строителями из России, но и кадыровцами, бурятами и мобилизованными.

Через Мариуполь, по данным Бойченко, идут колонны с оружием и мобилизованными в сторону Донецка, Запорожья.



Кроме того, Мариупольскому городскому совето известно о трех полосах обороны, которые оккупанты создают по трем направлениям - Запорожскому, Мелитопольскому и Донецкому вокруг Мариуполя. А за полосами строят постройки.

«Под видом «восстановления» они создают фортификационные сооружения, которые будут во время наступления ВСУ сами же взрывать и снимать на видео для пропаганды», – рассказал Бойченко.

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