В окупованому Маріуполі перебуває понад 30 тисяч росіян, а біля міста готують оборонні лінії. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Він розповів, що місто наповнене не тільки будівельниками з Росії, а й кадировцями, бурятами та мобілізованими.

Через Маріуполь, за даними Бойченка, йдуть колони зі зброєю та мобілізованими у бік Донецька, Запоріжжя.



Крім того, Маріупольській міській раді відомо про три смуги оборони, які окупанти створюють на трьох напрямках - Запорізькому, Мелітопольському та Донецькому навколо Маріуполя. А за смугами будують споруди.

«Під виглядом «відновлення», вони створюють фортифікаційні споруди, які будуть під час наступу ЗСУ самі ж підривати і знімати на відео для пропаганди», – розповів Бойченко.

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