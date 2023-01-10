Ермак рассказал о разговоре с защитниками Мариуполя, которые находятся в Турции

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с украинскими военными, которые находятся в Турции по условиям обмена пленными. Об этом Ермак рассказал в Telegram.



«Провел телефонный разговор с пятью нашими героями, защитниками Мариуполя и "Азовстали", которые находятся в Турции по условиям обмена под личными гарантиями защиты президента Эрдогана. Замечательный был разговор. Был рад слышать каждого из них — ребята в хорошем настроении, восстанавливаются», — проинформировал глава ОП.



По его словам, поднималась тема об освобождении всех пленных.



«Сообщил, что наша цель — освободить всех, и мы не будем останавливаться, пока не достигнем ее», — подчеркнул Ермак.



Напомним, командир полка Национальной гвардии «Азов» Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер «Азова» Олег Хоменко и командир 12-й бригады Национальной гвардии Украины Денис Шлега находятся в Турции по условиям обмена под личными гарантиями защиты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.