Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Єрмак розповів про розмову із захисниками Маріуполя, які перебувають у Туреччині

10 січня 2023, 22:33

Єрмак розповів про розмову із захисниками Маріуполя, які перебувають у Туреччині

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з українськими військовими, які перебувають у Туреччині за умовами обміну полоненими. Про це Єрмак розповів у Telegram.

«Провів телефонну розмову з п'ятьма нашими героями, захисниками Маріуполя та "Азовсталі", які перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Ердогана. Чудова була розмова. Був радий чути кожного з них — хлопці в гарному настрої, відновлюються», — поінформував очільник ОП.

За його словами, порушувалася тема про звільнення всіх полонених.

«Повідомив, що наша мета — звільнити всіх, і ми не будемо зупинятися, поки не досягнемо її», — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, командир полку Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко (Редис), його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер «Азова» Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Національної гвардії України Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Ще за темою

Інше
Війна Полон Військовополонені обмін полоненими
Місця
Маріуполь Туреччина

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Головні події в окупації 10 січня
21:41
У Донецьку повідомляють про проблеми з інтернетом
18:56
«ДНР»: У Сніжному підірвалася дитина
16:31
Війська РФ мають намір обстріляти лікарню на окупованій частині Луганщини — ЦНС
14:47
«ДНР»: Внаслідок обстрілів у Донецьку та Володимирівці загинула одна людина, більше 10 поранено
13:29
У Куйбишевському районі окупованого Донецька обстріляли автобус
12:21
Радник мера: У Маріуполі загарбники розпочали примусову паспортизацію
12:10
У Горлівці окупанти незаконно мобілізували 30 місцевих жителів — Генштаб
11:39
В окупованому Маріуполі перебуває понад 30 тисяч росіян
00:33
Число поранених через обстріл у Донецьку зросло до трьох
20:57
Двох «директорок» шкіл у Луганській області підозрюють у колабораціонізмі
16:41
До моргу Мелітополя привезли фуру ліквідованих окупантів — мер Федоров
15:03
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька загинула жінка
11:48
«ДНР»розповіла про жертви обстрілів за стуки
23:00
Головні події в окупації 8 січня
Всі новини
23:01
Зеленський розповів, що можна протиставити російським штурмам на Донеччині
23:00
Головні події в окупації 10 січня
22:45
Сили РФ встановили вогневий контроль над трасою Бахмут — Соледар, підтвердив Арестович
22:33
Єрмак розповів про розмову із захисниками Маріуполя, які перебувають у Туреччині
22:08
Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача
21:41
У Донецьку повідомляють про проблеми з інтернетом
21:27
Хто в Росії протистоїть Путіну: На що здатна опозиція ►
20:54
Точаться бої за Соледар, окупанти продовжують штурм — Міноборони
20:14
«Вагнерівці» записали відео з Соледара
20:00
Донецький «Шахтар» прилетів на збори до Туреччини
19:29
Скільки військовослужбовців і цивільних звільнено з полону РФ — дані Мінреінтеграції
18:56
«ДНР»: У Сніжному підірвалася дитина
18:26
Очільниця МЗС Німеччини відвідала Харків
18:21
В Україні на деокупованій території знайдено понад 16 тисяч загиблих
17:58
У Мінреінтеграції розповіли подробиці евакуації з небезпечних районів
Всі новини
ВІДЕО
Хто в Росії протистоїть Путіну: На що здатна опозиція ► Хто в Росії протистоїть Путіну: На що здатна опозиція ►
10 січня, 21:27
По Донбасу бродять тварини з Ямпільського зоопарку: Волонтери рятували ослицю ► По Донбасу бродять тварини з Ямпільського зоопарку: Волонтери рятували ослицю ►
10 січня, 11:52
Краматорськ знову обстріляли: двоє людей загинули в машині Краматорськ знову обстріляли: двоє людей загинули в машині
09 січня, 22:39

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама