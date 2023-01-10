Єрмак розповів про розмову із захисниками Маріуполя, які перебувають у Туреччині

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з українськими військовими, які перебувають у Туреччині за умовами обміну полоненими. Про це Єрмак розповів у Telegram.



«Провів телефонну розмову з п'ятьма нашими героями, захисниками Маріуполя та "Азовсталі", які перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Ердогана. Чудова була розмова. Був радий чути кожного з них — хлопці в гарному настрої, відновлюються», — поінформував очільник ОП.



За його словами, порушувалася тема про звільнення всіх полонених.



«Повідомив, що наша мета — звільнити всіх, і ми не будемо зупинятися, поки не досягнемо її», — наголосив Єрмак.



Нагадаємо, командир полку Національної гвардії «Азов» Денис Прокопенко (Редис), його заступник Святослав Паламар, в.о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина), старший офіцер «Азова» Олег Хоменко та командир 12-ї бригади Національної гвардії України Денис Шлега перебувають у Туреччині за умовами обміну під особистими гарантіями захисту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.