Генштаб ВСУ и ISW опровергают захват Соледара российскими силами

Основатель российской ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о взятии подразделениями под контроль всей территории Соледара в Донецкой области. Однако Генштаб ВСУ и американский Институт изучения войны (ISW) эту информацию не подтверждают: в городе идут бои.



Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Бахмутском направлении фиксировались обстрелы со стороны российских сил в районах Бахмута, Соледара и других населенных пунктов.



В Институте изучения войны также опровергли заявления оккупантов о полном контроле над Соледаром. В то же время, аналитики отметили, что непонятно, кто контролирует кварталы города из-за динамичных боев.



«Даже если принять за чистую монету самые смелые российские заявления, захват Соледара не означает немедленного окружения Бахмута. Контроль над Соледаром необязательно позволит российским силам установить контроль над важнейшими украинскими наземными линиями коммуникаций в Бахмут», — считают в ISW.



Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что заявления российских военных о захвате Соледара не соответствуют действительности.



«Россияне говорят, что Соледар под их контролем, это неправда. Детали — в сводке Генштаба, ждите», — сказал он.

Напомним, вчера вечером пресс-служба основателя российской ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина заявила о взятии подразделениями под контроль всей территории города Соледар в Донецкой области.



Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что за контроль над Соледаром «продолжаются тяжелые бои».



Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что силы РФ контролируют только восточные окраины Соледара.



Президент Владимир Зеленский, комментируя российский штурм в Донецкой области, заявил, что Россия «не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью». Он добавил, что этому можно и нужно противопоставить новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров.



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