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Зеленский рассказал, что можно противопоставить российским штурмам на Донетчине

10 января 2023, 23:01

Зеленский рассказал, что можно противопоставить российским штурмам на Донетчине

Российскому штурму на Донетчине можно противопоставить новый уровень современной военной техники. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

«Сегодня разговаривал с лидерами европейских государств о ситуации на поле боя: о тяжелой ситуации в Донецкой области, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью. Этому можно и нужно противопоставить новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров», — заявил президент.

Зеленский поблагодарил всех лидеров государств, которые помогают Украине «за понимание того, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений и новой мощной поддержки».

«Свободный мир обладает всем необходимым, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. Это важно для глобальной демократии: для всех, кто ценит свободу. Тем более это важно сейчас, когда Россия собирает силы для новой эскалации», — резюмировал глава государства.

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