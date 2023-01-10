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Силы РФ установили огневой контроль над трассой Бахмут — Соледар, подтвердил Арестович

10 января 2023, 22:45

Силы РФ установили огневой контроль над трассой Бахмут — Соледар, подтвердил Арестович

Российские силы установили огневой контроль над трассой Бахмут — Соледар. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».

«Это значит, что они могут обстреливать наши машины, которые идут. Это затрудняет снабжение города», — пояснил Арестович.

Также он заявил, что восточные окраины Соледара под контролем сил РФ.

По словам Арестовича, если даже украинское командование примет решение вывести войска из Соледара, то это не повлияет на ход войны.

«Пропагандисты, кончено, попытаются раздуть из него: "Ну раз взяли Соледар, хоть и с потерями, то возьмем и Бахмут, а после и все остальное. Хотелось бы напомнить, что так называемая "Донецкая народная республика", которую они хотят завершить — это таких городов, как Соледар и Бахмут, еще штук 20. Если они 8-10 месяцев брали Бахмут и Соледар с такими потерями, то, понятно, чтобы взять всю оставшуюся Донецкую область, им придется положить 700 тысяч убитыми и ранеными. То есть это абсолютно бесперспективная история», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские силы зашли в Соледар. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заяивла, что бои за город продолжаются.

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