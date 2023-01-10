Пригожин утверждает, что подразделения «ЧВК Вагнер» взяли под контроль Соледар

Пресс-служба основателя российской «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина заявила о взятии подразделениями под контроль всей территории города Соледар в Донецкой области.



«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер"», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.



Российское госагентство «РИА Новости» опубликовало фотографию, на которой наемники из группы «Вагнера» во главе с Пригожиным находятся, как утверждается, в соляной шахте Соледара.

Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что за контроль над Соледаром «продолжаются тяжелые бои».



Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что силы РФ контролируют только восточные окраины Соледара.



Президент Владимир Зеленский, комментируя российский штурм в Донецкой области, заявил, что Россия «не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью». «Этому можно и нужно противопоставить новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров», — добавил он.



Как пишет американский Институт изучения войны (ISW), основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин использует как подтвержденные, так и сфабрикованные сообщения об успехах группировки в Соледаре и Бахмуте для укрепления репутации своей компании как единственной российской группировки в Украине, способной достичь ощутимых успехов.