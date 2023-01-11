Минобороны РФ: Соледар блокирован с севера и юга, в городе идут бои

Министерство обороны России утверждает, что город Соледар в Донецкой области блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.



Он добавили, что авиация наносит удары по опорным пунктам украинских сил, а штурмовые отряды ведут бой в городе.



Также Минобороны РФ заявило о захвате поселка Подгородное под Соледаром.



«Новости Донбасса» не могут оперативно проверить информацию о ситуации в Соледаре.



Накануне вечером основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подразделения самостоятельно взяли под контроль Соледар. По его словам, «в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои». Сегодня Минобороны РФ фактически опровергло слова Пригожина.



Заявление о захвате Соледара Россией сегодня опроверг спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.



В Институте изучения войны также опровергли российские заявления о полном контроле над Соледаром. В то же время, аналитики отметили, что непонятно, кто контролирует кварталы города из-за динамичных боев.



Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович вчера вечером заявил, что силы РФ контролируют только восточные окраины Соледара.