Міноборони РФ: Соледар блокований з півночі та півдня, у місті йдуть бої

Міністерство оборони Росії стверджує, що місто Соледар у Донецькій області блоковано з півночі та півдня підрозділами ВДВ. Про це заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков під час брифінгу.



Він додав, що авіація завдає ударів по опорних пунктах українських сил, а штурмові загони ведуть бій у місті.



Також Міноборони РФ заявило про захоплення селища Підгородне під Соледаром.



«Новини Донбасу» не можуть оперативно перевірити інформацію про ситуацію в Соледарі.



Напередодні ввечері засновник «ПВК Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його підрозділи самотужки взяли під контроль Соледар. За його словами, «у центрі міста утворено котел, у якому ведуться міські бої». Сьогодні Міноборони РФ фактично спростувало слова Пригожина.



Заяву про захоплення Соледара Росією сьогодні спростував речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.



В Інституті вивчення війни також спростували російські заяви щодо повного контролю над Соледаром. У той же час, аналітики зазначили, що незрозуміло, хто контролює квартали міста через динамічні бої.



Радник Офісу президента України Олексій Арестович учора ввечері заявив, що сили РФ контролюють лише східні околиці Соледара.