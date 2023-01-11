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Перспектив нет: В Кремле сделали заявление по переговорам с Украиной

11 января 2023, 12:38

Перспектив нет: В Кремле сделали заявление по переговорам с Украиной

Перспективы мирных переговоров РФ с Украиной «не просматриваются». Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российский «ТАСС».

«В условиях, когда закон Украины запрещает президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами диалог, и в условиях, когда западники очевидно не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, в настоящее время не приходится», — заявил представитель Кремля.

Песков уверяет, что Россия «всегда была готова решать проблемы путем переговоров, и президент Путин неоднократно говорил, что мы по-прежнему сохраняем эту готовность».

«Достижение наших целей мирными, политико-дипломатическими путями является предпочтительным вариантом», — сказал он.

Кроме того, Песков заявил, что переговорный процесс невозможен «до тех пор, пока в Украине действует законодательный запрет на переговоры с Россией».

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