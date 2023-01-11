Перспектив немає: У Кремлі зробили заяву щодо переговорів з Україною

Перспективи мирних переговорів РФ з Україною «не проглядаються». Таку думку висловив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає російський «ТАСС».



«В умовах, коли закон України забороняє президенту України вести з нами будь-які контакти або вести з нами діалог, і в умовах, коли західники, вочевидь, не схильні дозволяти Києву якусь гнучкість у цьому питанні, говорити про те, що є якісь перспективи, наразі не доводиться», — заявив представник Кремля.



Пєсков запевняє, що Росія «завжди була готова розв'язувати проблеми шляхом переговорів, і президент Путін неодноразово говорив, що ми, як і раніше, зберігаємо цю готовність».



«Досягнення наших цілей мирними, політико-дипломатичними шляхами є кращим варіантом», — сказав він.



Крім того, Пєсков заявив, що переговорний процес неможливий «доти, доки в Україні діє законодавча заборона на переговори з Росією».



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