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Правительство Великобритании подтвердило планы передать танки ВСУ – FT

11 января 2023, 18:19

Правительство Великобритании подтвердило планы передать танки ВСУ – FT

Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки, чтобы помочь стране защититься от российского вторжения. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителя британского правительства.

«Представитель Даунинг-стрит сказал журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса работать с партнерами в ближайшие недели с целью быстрее решить вопрос с отправкой дальнейшей помощи Украине, включая танки», - говорится в сообщении.

По данным издания, если Соединенное Королевство поставит основные боевые танки сухопутных войск Великобритании Challenger 2, то станет первым государством, кто снабдит Украину современными боевыми танками.

Ранее телеканал Sky news сообщал, что британские власти рассматривают возможность направить Украине Challenger 2, причем Лондон может поставить Киеву до 10 таких танков.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова направить Украине танки немецкого производства Leopard 2.

На минувшей неделе власти США и ФРГ объявили о планах поставок Украине боевых бронированных машин - американских Bradley и немецких БМП Marder.

Ближайшее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» анонсировано на 20 января.

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