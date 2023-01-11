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Уряд Великобританії підтвердив плани передати танки ЗСУ – FT

11 січня 2023, 18:19

Уряд Великобританії підтвердив плани передати танки ЗСУ – FT

Уряд Великобританії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки, щоб допомогти країні захиститись від російського вторгнення. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на представника британського уряду.

«Представник Давнінг-стріт сказав журналістам, що прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса працювати з партнерами найближчими тижнями з метою швидше вирішити питання щодо надсилання подальшої допомоги Україні, включаючи танки», - йдеться в повідомленні.

За даними видання, якщо Сполучене Королівство поставить основні бойові танки сухопутних військ Великобританії Challenger 2, то стане першою державою, яка забезпечить Україну сучасними бойовими танками.

Раніше телеканал Sky news повідомляв, що британська влада розглядає можливість направити Україні Challenger 2, причому Лондон може поставити Києву до 10 таких танків.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова надіслати Україні танки німецького виробництва Leopard 2.

Минулого тижня влада США та ФРН оголосила про плани поставок Україні бойових броньованих машин - американських Bradley та німецьких БМП Marder.

Найближче засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн анонсовано на 20 січня.

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