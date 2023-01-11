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В Авдеевке умер ребенок – подозревают сердечный приступ

11 января 2023, 20:52

В Авдеевке умер ребенок – подозревают сердечный приступ

В прифронтовой Авдеевке Донецкой области умерла 6-летняя девочка, предварительно – от сердечного приступа. Об этом, сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш.

«Ночью умерла 6-летняя девочка, предварительно от сердечного приступа. Девочка жила в Авдеевке с бабушкой, мама находится за границей на заработках, папа умер. Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, она никому не сказала», – сказал Барабаш в эфире телеканала «Еспресо»

Как отметил Барабаш, власти никак не могут повлиять на жителей, упорно остающихся в разрушенном городе.

«За последние две недели никто не выехал из города, никто даже не подал заявок. У нас нет никаких рычагов влияния. Нет никаких законных оснований для принудительного вывоза детей…Мы говорим с нардепами: решите этот вопрос, примите необходимое законодательство, ведь у нас военное положение… ведь страдают дети», – сказал Барабаш.

По его данным, в городе, несмотря на критическую ситуацию, постоянные обстрелы, отсутствие света и тепла, остаются 2,5 тысяч жителей, среди них есть и дети.

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