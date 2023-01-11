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В Авдіївці померла дитина – підозрюють серцевий напад

11 січня 2023, 22:27

В Авдіївці померла дитина – підозрюють серцевий напад

У прифронтовій Авдіївці на Донеччині померла 6-річна дівчинка, попередньо – від серцевого нападу. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш.

«Вночі померла 6-річна дівчинка, попередньо від серцевого нападу. Дівчинка жила в Авдіївці із бабусею, мама перебуває за кордоном на заробітках, тато помер. Увечері у дитини почали німіти руки та ноги, вона нікому не сказала», – сказав Барабаш в ефірі телеканалу «Еспресо».

Як зазначив голова адміністрації, влада ніяк не може вплинути на жителів, які вперто залишаються в зруйнованому місті.

«За останні два тижні ніхто не виїхав із міста, ніхто навіть не подав заявку. У нас немає жодних важелів дії. Немає жодних законних підстав для примусового вивезення дітей… Ми говоримо з нардепами: вирішіть це питання, прийміть необхідне законодавство, адже у нас воєнний стан… страждають діти», – сказав Барабаш.

За його даними, у місті, незважаючи на критичну ситуацію, постійні обстріли, відсутність світла та тепла, залишаються 2,5 тисячі мешканців, серед них є й діти.

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