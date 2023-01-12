В Петербурге взяли под охрану инсталляцию в честь Мариуполя после надписи об убийцах

В российском Санкт-Петербурге взяли под охрану инсталляцию, установленную на Дворцовой площади. Фигура в виде двух сердец была установлена в честь «побратимства» с оккупированным Мариуполем. Издание «Фонтанка» пишет, что теперь возле композиции круглосуточно будут дежурить служащие охранного агентства. С чем это связано — не уточняется.



Инсталляция была установлена в декабре 2022 года местной властью. Меньше, чем через неделю после установки, инсталляция была разрисована граффити и надписями. В частности, на сердце Мариуполя было написано: «Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды».



Позже полиция задержала ученицу 11-го класса одной из петербургских школ, которая якобы и нанесла надпись. Против нее составили протокол по административной статье о «дискредитации» российской армии.



После этого инсталляцию заменили на новую.