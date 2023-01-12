В Петербурзі взяли під охорону інсталяцію на честь Маріуполя після напису про вбивць

В Санкт-Петербурзі взяли під охорону інсталяцію, встановлену на Двірцевій площі. Фігура у вигляді двох сердець була встановлена на честь «побратимства» з окупованим Маріуполем. Видання «Фонтанка» пише, що тепер біля композиції цілодобово чергуватимуть службовці охоронного агентства.



З чим це пов'язано — не уточнюється. Інсталяцію було встановлено у грудні 2022 року місцевою владою. Менше, ніж через тиждень після встановлення, інсталяція була розмальована графіті та написами. Зокрема, на серці Маріуполя було написано: «Вбивці ви самі його розбомбили. Юди».



Пізніше поліція затримала ученицю 11-го класу однієї з петербурзьких шкіл, яка нібито і нанесла напис. Проти неї склали протокол за адміністративною статтею про «дискредитацію» російської армії.



Після цього інсталяцію замінили на нову.