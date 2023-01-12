В центре Мариуполя оккупанты снесли «дом с часами»

В центре Мариуполя оккупационные «власти» снесли «дом с часами» — исторический памятник, где в свое время была мастерская украинского художника-монументалиста Виктора Арнаутова.



«С начала демонтажа оккупанты кричали, что это не снос, а реконструкция. Вот она — реконструкция от оккупантов. В ноль. В труху. Так экскаваторами после бомб уничтожают всю настоящую историю Мариуполя», — написал советник легитимного мэра города Петр Андрющенко.

Читайте также: В Мариуполе оккупанты демонтируют трамвайные пути

Напомним, оккупационные «власти» снесли Дом связи, а вместе с ним уничтожили и произведение искусства монументализма авторства Арнаутова «Покорители космоса».