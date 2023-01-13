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Лях рассказал о выплатах раненым и социальных столовых в Славянске

13 января 2023, 10:01

Лях рассказал о выплатах раненым и социальных столовых в Славянске

В Славянске работают пункты выдачи гуманитарной помощи. Об этом в интервью телеканалу «FreeДом» рассказал мэр города Вадим Лях.

Лях сообщил, что гумпомощь выдается постоянно. Также люди получают стройматериалы. Такую помощь финансируют за средства местного бюджета, областного, и с помощью международных организаций.

Кроме того, по его словам, в «Пунктах несокрушимости» («Пунктах незламності») работают социальные столовые — их шесть в разных районах Славянска.

«1050 жителей приходят и получают эти обеды. Их можно взять с собой, накормить лежачих, маломобильную группу», — отметил мэр.

Лях проинформировал, что в городе действует программа финансовой помощи категории людей, получившим ранения в ходе боевых действий. В том числе если пострадавшим необходимо хирургическое вмешательство. Выплаты предусмотрены и для семей, в которых погибли родственники.

«К сожалению, 28 человек погибли. Уже пять человек обратились, получили финподдержку — из тех семей, где погибли родственники», — сказал мэр.

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