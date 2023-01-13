Лях розповів про виплати пораненим і соціальні їдальні у Слов'янську

У Слов'янську працюють пункти видачі гуманітарної допомоги. Про це в інтерв'ю телеканалу «FreeДом» розповів мер міста Вадим Лях.



Лях повідомив, що гумдопомогу видають постійно. Також люди отримують будматеріали. Таку допомогу фінансують за кошти місцевого бюджету, обласного, і за допомогою міжнародних організацій.



Крім того, за його словами, у «Пунктах незламності» працюють соціальні їдальні — їх шість у різних районах Слов'янська.



«1050 жителів приходять й отримують ці обіди. Їх можна взяти із собою, нагодувати лежачих, маломобільну групу», — зазначив мер.



Лях поінформував, що в місті діє програма фінансової допомоги категорії людей, які дістали поранення під час бойових дій. Зокрема, якщо постраждалим необхідне хірургічне втручання. Виплати передбачені й для сімей, у яких загинули родичі.



«На жаль, 28 осіб загинули. Уже п'ятеро людей звернулися, отримали фінпідтримку — з тих сімей, де загинули родичі», — сказав мер.