В некоторых нет подъезда: Сколько домов повреждены в Славянске, рассказал Лях

В Славянске Донецкой области порядка 700 частных домов повреждены в результате боевых действий. Об этом в интервью телеканалу «FreeДом» рассказал мэр города Вадим Лях.



«Это разная степень повреждений: от разбитых окон до снесенных крыш или полностью повреждены. Учет по ним ведется, обследование продолжается, все вносится в реестр», — уточнил Лях.



По его словам, в городе также повреждены 112 многоквартирных домов. Таких, которые нужно снести, нет, но 12 многоэтажек не подготовили к отопительному сезону из-за значительных разрушений. В некоторых из них нет подъезда или двух.



Напомним, власти помогают с ремонтом жителям многоквартирных и частных домов в Славянске, пострадавших от обстрелов.