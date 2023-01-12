Некоторые люди все еще ждут «русский мир»: Мэр Славянска о влиянии пропаганды

Российская пропаганда воздействует на людей не только на оккупированной, но и на подконтрольной украинским властям территории. Об этом в интервью телеканалу «FreeДом» рассказал мэр Славянска Вадим Лях.



«Мы сталкиваемся с тем, что люди — их небольшой процент — тем не менее, живут в ожидании "русского мира". Это действительно большая проблема именно пропаганды, которая на протяжении последних восьми лет работает и влияет на умы людей. Но большинство прекрасно понимают разницу, и ощущают уже ее», — сказал Лях.



Мэр Славянска отметил, что до людей на оккупированных территориях можно донести разные точки зрения и информацию о реальной ситуации на подконтрольной территории — различными способами. В частности, через связь между родственниками, вещание украинских телеканалов.

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