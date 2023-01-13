Израиль передает Украине технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронах

Израиль официально передает Украине технологии, связанные с разумным оповещением о ракетах и дронов. Об этом в «Медиацентре Украина – Укринформ» заявил посол Украины в государстве Израиль Евгений Корнийчук.

«Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть, эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью», - сказал он.

11 января польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша готова направить Украине танки немецкого производства Leopard 2.