Ізраїль передає Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети та дрони

Ізраїль офіційно передає Україні технології, пов'язані з розумним оповіщенням про ракети та дрони. Про це у «Медіацентрі Україна – Укрінформ» заявив посол України в державі Ізраїль Євген Корнійчук.

«Триває робота по передачі ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю», - сказав він.

11 січня польський президент Анджей Дуда заявив, що Польща готова направити Україні танки німецького виробництва Leopard 2.