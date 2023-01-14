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Путин, вероятно, пытается помешать Пригожину повысить статус — ISW

14 января 2023, 21:34

Путин, вероятно, пытается помешать Пригожину повысить статус — ISW

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, принимает меры, чтобы подорвать усилия руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина по повышению своего статуса в российском обществе. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В отчете описан медийный конфликт российского Минобороны с частной военной компанией «Вагнер» на тему Соледара Донецкой области. Позже российское ведомство упомянуло ЧВК «Вагнер». Однако аналитики отмечают, что заявление Минобороны РФ подчеркнуло существующие противоречия.

Также в ISW считают, что Путин пытается подготовить кадры лояльных к себе и Министерству обороны РФ блогеров и публичных лиц.

В институте напомнили, что председатель исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин, депутат Госдумы от «Единой России» Артем Туровский и глава группировки «ДНР» Денис Пушилин встретились 13 января с несколькими блогерами.

«Высокопоставленные союзники Путина вручили группе из более десяти блогеров, включая Александра Сладкова и журналиста, работающего на Wargonzo, — официальную благодарственную грамоту за подписью секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака», — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что это последнее событие из череды усилий Кремля, направленных на развитие связей с отдельными блогерами. Путин может пытаться развивать связи с этими лояльными к Кремлю блогерами, чтобы направить их медиаохват против усилий блогеров, которые продвигают Пригожина и наносят ущерб репутации Путина в российском информационном пространстве.

Отметим, что сегодня Пушилин, как сообщает сепаратистский сайт «ДАН», заявил, что память о солдатах, захватывающих Соледар, будет «непременно увековечена»: их именами назовут улицы и площади.

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Напомним, бои за Соледар продолжаются. 

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