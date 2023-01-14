Путін, імовірно, намагається перешкодити Пригожину підвищити статус — ISW

Президент РФ Володимир Путін, імовірно, вживає заходів, щоб підірвати зусилля керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина щодо підвищення свого статусу в російському суспільстві. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



У звіті описано медійний конфлікт російського Міноборони з приватною військовою компанією «Вагнер» на тему Соледара Донецької області. Пізніше російське відомство згадало ПВК «Вагнер». Однак аналітики зазначають, що заява Міноборони РФ підкреслила наявні суперечності.



Також в ISW вважають, що Путін намагається підготувати кадри лояльних до себе й Міністерства оборони РФ блогерів і публічних осіб.



В інституті нагадали, що очільник виконавчого комітету партії «Єдина Росія» Олександр Сидякін, депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Артем Туровський та очільник угруповання «ДНР» Денис Пушилін зустрілися 13 січня з кількома блогерами.



«Високопоставлені союзники Путіна вручили групі з понад десяти блогерів, включно з Олександром Сладковим і журналістом, який працює на Wargonzo, — офіційну подячну грамоту за підписом секретаря генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрія Турчака», — йдеться у звіті.



Аналітики наголосили, що це остання подія з низки зусиль Кремля, спрямованих на розвиток зв'язків з окремими блогерами. Путін може намагатися розвивати зв'язки з цими лояльними до Кремля блогерами, щоб спрямувати їхнє медіаохоплення проти зусиль блогерів, які просувають Пригожина та завдають шкоди репутації Путіна в російському інформаційному просторі.



Зазначимо, що сьогодні Пушилін, як повідомляє сепаратистський сайт «ДАН», заявив, що пам'ять про солдатів, які захоплюють Соледар, «неодмінно увічнять»: їхніми іменами назвуть вулиці та площі.

Нагадаємо, бої за Соледар тривають.



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