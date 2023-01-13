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В Минобороны РФ впервые официально упомянули ЧВК «Вагнера»

13 января 2023, 23:23

В Минобороны РФ впервые официально упомянули ЧВК «Вагнера»

В министерстве обороны РФ прокомментировали медийный конфликт с частной военной компанией «Вагнера». Там по-прежнему утверждают, что оккупационные войска РФ полностью захватили Соледар Донецкой области.

В Минобороны пишут, что «наступательные действия» в Соледаре «осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану». Город штурмовала в том числе авиация и артиллерия. Также, по утверждению Минобороны, в боях участвуют наемники из ЧВК «Вагнера». Их российское министерство официально упомянуло впервые.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, – данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК "Вагнер"», – сказано в сообщении.

Российское законодательство не предусматривает деятельность частных военных компаний. Несмотря на это, в интересах российской армии основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин активно вербует в ряды наемников, среди прочего, заключенных из российских колоний.  

Украинская сторона заявила, что бои в Соледаре продолжаются.

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