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ВСУ отбили 14 атак оккупантов на Донбассе — сводка Генштаба

15 января 2023, 08:46

ВСУ отбили 14 атак оккупантов на Донбассе — сводка Генштаба

Силы обороны Украины отбили российские атаки возле 14 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Российские войска нанесли 3 авиационных и 57 ракетных ударов, совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины они применили зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Также осуществили 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, которые являются высокоточным оружием. ВСУ уничтожили 26 ракет противника.

Отмечается, что противник не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область, сосредоточивает основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском пытается улучшить тактическое положение.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Волковка и Кондратовка Сумской области и Ветеринарное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бударки, Стрелечья, Терновая, Чугуновка, Хатнее и Тополя на Харьковщине.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Котляровка, Берестовое и Крохмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении под огневое воздействие попали Макеевка, Площанка, Невское, Кременная, Диброва и Червонопоповка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спирное, Выемка, Белогоровка, Раздоловка, Соледар, Парасковиевка, Бахмут, Веселое, Дружба и Северное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении от обстрелов пострадали Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Степное и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области и Дмитровка на Николаевщине. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе. Так, 12 января, в направлении Старобельска Луганской области, осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, которые действовали неподалеку Сватово.

В одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные или уничтожены, или выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбит БпЛА типа «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков.

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