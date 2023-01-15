Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

ЗСУ відбили 14 атак окупантів на Донбасі — зведення Генштабу

15 січня 2023, 08:46

ЗСУ відбили 14 атак окупантів на Донбасі — зведення Генштабу

Сили оборони України відбили російські атаки біля 14 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.

Російські війська завдали 3 авіаційних та 57 ракетних ударів, здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Для завдання ракетних ударів по столиці та іншим населеним пунктам України вони застосували зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснили 41 пуск крилатих ракет повітряного та морського базування та керованих авіаційних ракет, які є високоточною зброєю. ЗСУ знищили 26 ракет противника.

Зазначається, що противник не залишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях Бахмутського напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп'янському намагається покращити тактичне становище.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Макіївка та Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяни, Майорськ та Мар'їнка Донецьк.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатнє та Тополі на Харківщині.

На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Західна, Сіньківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Майданчик, Невське, Кремінна, Діброва та Червонопопівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Віїмка, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Веселе, Дружба та Північне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Георгіївка, Мар'їнка, Бердичі, Водяни та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від вогню постраждали Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Степове та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії пережили Херсон та Антонівку Херсонської області та Дмитрівку на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирних мешканців.

Противник продовжує щодня зазнавати втрат у живій силі. Так, 12 січня, у напрямку Старобільська Луганської області, здійснювалася евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік від Сватового.

В одному з танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, який бере участь у бойових діях на Куп'янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалося 10 одиниць танків Т-80БВ. Інші або знищені, або виведені з ладу. З особового складу у батальйоні залишилося близько 30 загарбників.

Українська авіація минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також збитий БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.

Ще за темою

Події
Війна Атака
Організації
Генштаб ЗСУ
Інше
Зведення

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:28
«Прильоти» в магазин і будівлю адміністрації: Окупанти повідомляють про чотирьох загиблих у Пологах
14:25
«ДНР» заявила про поранення жінок у Ясинуватій і в Донецьку
10:08
«ЛНР»: У Лисичанську через артобстріл — двоє поранених
23:42
Головні події в окупації 13 січня
23:40
Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ►
20:58
У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної адміністрації Бердянського району
20:31
В «ЛНР» заявили про поранення двох осіб у Лисичанську в ході обстрілу
18:28
У Росії назвали кількість українських військових, яких «офіційно» переслідують
18:19
«ЛНР» звинуватила співробітника ОБСЄ, громадянина Великобританії, у «шпигунстві»
17:54
«ДНР» заявила про обстріл горлівської виправної колонії
14:54
Біля Маріуполя замерзло море
12:44
У Міноборони РФ заявили, що вчора ввечері вони окупували Соледар
11:22
Колаборанти зі Сватового та Кремінної біжать в інші населені пункти — Луганська ОВА
08:55
«ЛНР»: На березі річки Сіверський Донець підірвався чоловік
02:00
Росіяни в Соледарі викладають кадри з тих місць, які раніше утримували ЗСУ
Всі новини
10:52
«ДНР»: троє цивільних поранено через обстріл
10:33
«ЛНР»: двоє цивільних загинули через обстріл
10:23
«Шахтар» і «Челсі» погодили трансфер Мудрика за 100 мільйонів євро
10:13
«Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг із Донбасу
09:12
Сім мешканців Донецької області загинули від російських обстрілів за добу
08:46
ЗСУ відбили 14 атак окупантів на Донбасі — зведення Генштабу
08:15
Кількість жертв у Дніпрі зросла
01:25
Арестович заявив, що на будинок у Дніпрі впала ракета, яку збила ППО. Повітряні сили спростували
22:59
РФ зірвала обмін полоненими — Координаційний штаб
22:09
У Дніпрі кількість загиблих збільшилася до 12
21:37
Путін, імовірно, намагається перешкодити Пригожину підвищити статус — ISW
21:00
Понад 20 ракет було збито: Зеленський розповів, як зупинити Росію
20:29
У Міноборони повідомили, яка ситуація в Соледарі
20:02
Майже 60 постраждалих у Дніпрі: Подробиці рятувальної операції
19:28
«Прильоти» в магазин і будівлю адміністрації: Окупанти повідомляють про чотирьох загиблих у Пологах
Всі новини
ВІДЕО
Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ► Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ►
13 січня, 23:40
Наслідки вибуху авто глави адміністрації Бердянського району. Фото: соцмережі У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної адміністрації Бердянського району
13 січня, 20:58
Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ► Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►
13 січня, 01:04

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама