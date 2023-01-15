ЗСУ відбили 14 атак окупантів на Донбасі — зведення Генштабу

Сили оборони України відбили російські атаки біля 14 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні бойових дій за минулу добу.



Російські війська завдали 3 авіаційних та 57 ракетних ударів, здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Для завдання ракетних ударів по столиці та іншим населеним пунктам України вони застосували зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснили 41 пуск крилатих ракет повітряного та морського базування та керованих авіаційних ракет, які є високоточною зброєю. ЗСУ знищили 26 ракет противника.



Зазначається, що противник не залишає намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджує основні зусилля на наступальних діях Бахмутського напрямку. Також веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп'янському намагається покращити тактичне становище.



Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Макіївка та Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяни, Майорськ та Мар'їнка Донецьк.



Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатнє та Тополі на Харківщині.



На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Західна, Сіньківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.



На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Майданчик, Невське, Кремінна, Діброва та Червонопопівка Луганської області.



На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Віїмка, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Веселе, Дружба та Північне на Донеччині.



На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Георгіївка, Мар'їнка, Бердичі, Водяни та Новомихайлівка Донецької області.



На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.



На Запорізькому напрямку від вогню постраждали Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Степове та Плавні Запорізької області.



На Херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії пережили Херсон та Антонівку Херсонської області та Дмитрівку на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирних мешканців.



Противник продовжує щодня зазнавати втрат у живій силі. Так, 12 січня, у напрямку Старобільська Луганської області, здійснювалася евакуація близько 50 осіб пораненого особового складу противника, які діяли неподалік від Сватового.



В одному з танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, який бере участь у бойових діях на Куп'янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалося 10 одиниць танків Т-80БВ. Інші або знищені, або виведені з ладу. З особового складу у батальйоні залишилося близько 30 загарбників.



Українська авіація минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. Також збитий БпЛА типу «Орлан-10».



Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників.