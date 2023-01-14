Соледар контролируют ВСУ, оккупанты продолжают штурм — глава Донецкой ОВА

Соледар и Бахмут остаются самыми горячими направлениями на фронте. Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



«Соледар подконтролен украинским властям, наши военные контролируют. Однако продолжаются городские бои и бои за пределами города, так как враг старается продвинуться на нескольких направлениях. Враг несет огромные потери и буквально устилает себе путь телами своих "вагнеровцев" или регулярных Вооруженных сил — в зависимости от того, кого они периодически подвозят после потерь на это направление», — пояснил Кириленко.



Также руководитель ОВА отметил, что в Донецкой области линия фронта находится под обстрелами, и ситуация сложная. При этом командование принимает все необходимые дополнительные меры.

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Напомним, ни Украина, ни РФ не контролируют город Соледар в Донецкой области, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



Ранее американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты возле Соледара Донецкой области стали свидетелями организованного отвода украинских войск.



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