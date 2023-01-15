Сім мешканців Донецької області загинули від російських обстрілів за добу

Сім мирних жителів Донецької області загинули за добу, 14 січня, внаслідок російських обстрілів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.



Він зазначив, що 4 цивільних загинули в Авдіївці, по 1 — у Старій Миколаївці, Парасковіївці та Курахівці.



Ще 4 особи в області отримали поранення.



1307 жителів Донецької області загинули з початку повномасштабного вторгнення російських військ, 2849 зазнали поранень.



«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — наголосив глава адміністрації.