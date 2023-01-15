РФ пригнала из Беларуси к луганщине эшелон с мобилизованными

Эшелон с обученными на белорусских полигонах мобилизованными российскими военными переброшен в луганском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Белорусскі Гаюн».



Состав прибыл 15 января на железнодорожную станцию Митрофановка (Воронежская область, РФ), которая находится в 40 км от Луганской области.



Эшелон отправился 11 января с железнодорожной станции Полонка (Барановичский район, Брестская область). Он доставил российских мобилизованных, прошедших обучение на белорусских полигонах. Всего в эшелоне было 44 вагона: 4 пассажирских (около 200 человек), 3 крытых (с снаряжением) и 37 вагонов-платформ (с погруженной колесной и гусеничной военной техникой). Среди техники в эшелоне находились: минимум 2 инженерных машины, 1 УАЗ, Уралы и КамАЗы.