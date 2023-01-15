Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

РФ пригнала з Білорусі до луганщини ешелон із мобілізованими

15 січня 2023, 16:34

РФ пригнала з Білорусі до луганщини ешелон із мобілізованими

Ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими перекинутий у луганському напрямку. Про це повідомив Telegram-канал «Білоруський Гаюн».

Потяг прибув 15 січня на залізничну станцію Митрофанівка (Воронезька область, РФ), яка знаходиться за 40 км від Луганської області.

Ешелон вирушив 11 січня із залізничної станції Полонка (Барановичський район, Брестська область). Він доставив російських мобілізованих, які пройшли навчання білоруськими полігонами. Загалом в ешелоні було 44 вагони: 4 пасажирських (близько 200 осіб), 3 критих (зі спорядженням) та 37 вагонів-платформ (із зануреною колісною та гусеничною військовою технікою). Серед техніки в ешелоні знаходилися: мінімум 2 інженерні машини, 1 УАЗ, Урали та КамАЗи.

Ще за темою

Місця
Луганська область Білорусь РФ
Події
Війна Мобілізація

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:28
«Прильоти» в магазин і будівлю адміністрації: Окупанти повідомляють про чотирьох загиблих у Пологах
14:25
«ДНР» заявила про поранення жінок у Ясинуватій і в Донецьку
10:08
«ЛНР»: У Лисичанську через артобстріл — двоє поранених
23:42
Головні події в окупації 13 січня
23:40
Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ►
20:58
У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної адміністрації Бердянського району
20:31
В «ЛНР» заявили про поранення двох осіб у Лисичанську в ході обстрілу
18:28
У Росії назвали кількість українських військових, яких «офіційно» переслідують
18:19
«ЛНР» звинуватила співробітника ОБСЄ, громадянина Великобританії, у «шпигунстві»
17:54
«ДНР» заявила про обстріл горлівської виправної колонії
14:54
Біля Маріуполя замерзло море
12:44
У Міноборони РФ заявили, що вчора ввечері вони окупували Соледар
11:22
Колаборанти зі Сватового та Кремінної біжать в інші населені пункти — Луганська ОВА
08:55
«ЛНР»: На березі річки Сіверський Донець підірвався чоловік
02:00
Росіяни в Соледарі викладають кадри з тих місць, які раніше утримували ЗСУ
Всі новини
16:34
РФ пригнала з Білорусі до луганщини ешелон із мобілізованими
16:01
Зеленський запровадив санкції проти 198 громадян
14:41
Російські військові загинули у Білгородській області
14:26
Кількість загиблих У Дніпрі зросла до 23
13:38
Російські війська обстріляли прифронтовий Донбас
13:01
Вахтанг Кікабідзе помер
12:49
Повідомлення про збиті раніше ракети Х-22 були помилковими, заявили у Повітряних силах
12:05
Окупанти обмежили виїзд місцевих жителів — Федоров
11:36
Окупанти вдарили по житловому кварталу Херсона
10:52
«ДНР»: троє цивільних поранено через обстріл
10:33
«ЛНР»: двоє цивільних загинули через обстріл
10:23
«Шахтар» і «Челсі» погодили трансфер Мудрика за 100 мільйонів євро
10:13
«Укрзалізниця» призначила евакуаційний потяг із Донбасу
09:12
Сім мешканців Донецької області загинули від російських обстрілів за добу
08:46
ЗСУ відбили 14 атак окупантів на Донбасі — зведення Генштабу
Всі новини
ВІДЕО
Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ► Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ►
13 січня, 23:40
Наслідки вибуху авто глави адміністрації Бердянського району. Фото: соцмережі У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної адміністрації Бердянського району
13 січня, 20:58
Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ► Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►
13 січня, 01:04

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама