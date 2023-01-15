РФ пригнала з Білорусі до луганщини ешелон із мобілізованими

Ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими перекинутий у луганському напрямку. Про це повідомив Telegram-канал «Білоруський Гаюн».



Потяг прибув 15 січня на залізничну станцію Митрофанівка (Воронезька область, РФ), яка знаходиться за 40 км від Луганської області.



Ешелон вирушив 11 січня із залізничної станції Полонка (Барановичський район, Брестська область). Він доставив російських мобілізованих, які пройшли навчання білоруськими полігонами. Загалом в ешелоні було 44 вагони: 4 пасажирських (близько 200 осіб), 3 критих (зі спорядженням) та 37 вагонів-платформ (із зануреною колісною та гусеничною військовою технікою). Серед техніки в ешелоні знаходилися: мінімум 2 інженерні машини, 1 УАЗ, Урали та КамАЗи.