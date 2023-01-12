Спутник показал военную технику у границы Беларуси и Украины

На белорусском военном аэродроме «Зябровка» в Гомельской области продолжает располагаться база вооруженных сил РФ. К такому выводу пришли аналитики центра Rochan Consulting опираясь на спутниковые снимки.



Недалеко от границы с Украиной спутник зафиксировал зенитно-ракетный комплекс «С-300/400», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и другую технику снимки аэродрома сделал спутник Airbus 7 января.



Кроме того, на фото можно увидеть грузовые машины и несколько радаров, которые Rochan Consulting определили, как 76N6 и 64N6E.