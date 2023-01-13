В России отменили отсрочку от мобилизации для отцов с тремя детьми, которая предоставлялась директивой Генштаба ВС РФ. Об этом сообщили депутат Госдумы и военком Забайкалья.



Как отметила в своем Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина, отменен пункт директивы Генштаба от 4 октября 2022 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов для многодетных семей с тремя детьми. Соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце декабря прошлого года.



Останина сказала, что частичная мобилизация завершена, и это означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. И предположила, что военное ведомство отменило решение об отсрочке, так как «возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело».



О том, что Генштаб отменил ранее принятое решение о праве на отсрочку от военной службы для многодетных мобилизованных, сообщил также военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов в комментарии российскому изданию «Чита.ру».



«Решение о предоставлении отсрочки многодетным отцам отменено начальником Генерального штаба решением от 21 декабря. Документ от 4 октября отменен полностью», — заявил он.

Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России, которая стартовала 21 сентября 2022 года. В октябре того же года Генштаб разослал в военкоматы и призывные комиссии указание по расширению прав на отсрочку для отцов с тремя детьми до 16 лет. По действующему закону, отсрочка предоставляется, если есть четыре ребенка и более. Позднее Госдума не смогла принять поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» касательно отсрочки от призыва многодетным отцам с тремя детьми.



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