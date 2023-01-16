Російські війська закривають міста Луганщини на в'їзд та виїзд — голова Луганської ОВА

Російські окупаційні війська закривають міста Луганської області на в'їзд та виїзд. Про це 16 січня повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



За його словами, жителі області, які співпрацюють з окупаційною владою, їдуть із населених пунктів поблизу лінії фронту до міст, що розташовані подалі.



Глава Луганської ОВА розповів, що будинки у навколишніх населених пунктах, у яких ще кілька тижнів тому масово перебували російські військові, спорожніли, бо їх відправили на фронт. Тепер до спорожнілих будинків заселяють нових військових.



Гайдай зазначив, що українське командування розуміє плани російських військових і діє на випередження, а Збройні сили України просуваються у бік Кремінної та Сватового.

Російські окупанти в Антрациті вивезли жінок із пологового будинку, щоб переобладнати його для своїх поранених.



Окупанти «закрили» село Титарівка на Луганщині, репресують населення і шукають у населеному пункті тих хто співпрацює із ЗСУ.



На окупованій частині Луганщини партизани підірвали залізничне полотно, яким російські сили перевозили техніку та особовий склад.