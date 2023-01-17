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Арестович извинился за свои слова о причинах трагедии в Днепре

17 января 2023, 00:51

Арестович извинился за свои слова о причинах трагедии в Днепре

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович принес извинения за свое высказывание о причинах трагедии в Днепре.

В эфире 14 января Арестовича заявил, что российская ракета могла упасть на жилой дом в Днепре после сбития украинской ПВО. Командование Воздушных сил ВСУ эту версию опровергло.

«Я сегодня хочу реально извиниться, реально принести извинения следующим людям. Первое — родственникам и близким погибших. И пострадавшим. Второе — жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию. Это трагедия для всех нас, но Для Днепра это особая трагедия. И которые слышали один взрыв и знают, что ракета была одна. И которые очень многие лично восприняли мои слова. И третье — всем украинцам и не украинцам, которых мои слова тоже задели. Я даже не хочу сейчас разбираться в причинно следственных связях: виноват, не виноват, оговорился, не говорился, вставил оговорки, не вставил. Я хочу и без того травмированным войной людям принести свои извинения. Реальные извинения», — сказал он в эфире «Фейгин Live» в понедельник вечером.

При этом он добавил, что не будет извиняться перед теми, «кто крутил политтехнологии, да еще совместно с российской стороной и продолжают крутить ее».

«Наша, прости господи, оппозиция совместно с россиянами провела операцию против гражданина Украины», — считает Арестович.

Он подчеркнул, что была использована технология «хейта и разделения», что является «традиционной украинской раной».

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14 января Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в результате которого одна из ракет разрушила подъезд многоэтажного дома в Днепре. 

По состоянию на 13:00 понедельника количество погибших в результате ракетного удара по дому в Днепре выросло до 40 человек. Травмированы 75 человек. Поиск людей под завлами продолжается.

Воздушное командование ВСУ заявило, что в дом попала ракета Х-22. Подчеркивается, что системы ПВО, которые есть в распоряжении Украины, не в состоянии сбить ракету такого типа.

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